Объем кредитов, выданных банками Туркменистана превысил $100 млн

БАКУ /Trend/ - Общий объем кредитов, выданных банками Туркменистана в национальной валюте в январе 2023 года, составил 419,63 миллиона туркменских манатов (120,11 миллиона долларов США), сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Согласно информации, средняя процентная ставка по кредитам за указанный период составила 4,64 процента.

Из общего объема в отчетный период юридическим лицам было выдано кредитов на сумму 254,35 миллиона туркменских манатов (72,8 миллиона долларов), что более чем в два раза меньше января 2022 года (523,34 миллиона туркменских манатов, или 149,8 миллиона долларов).

Кроме того, в первый месяц нынешнего года банки Туркменистана выдали физическим лицам кредиты на сумму 165,28 миллиона туркменских манатов (47,3 миллиона долларов), что на 26,9 процента больше показателя того же периода прошлого года (130,17 миллиона туркменских манатов или 37,2 миллиона долларов США).

Согласно ЦБ Туркменистана, официальный курс туркменского маната по отношению к доллару США на 1 мая 2023 года установлен на уровне 3,5 маната за доллар.