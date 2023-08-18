Генеральный агент "Туркменских авиалиний" в РФ объявил о дополнительных местах на сентябрьские рейсы

Представитель генерального агента авиакомпании "Туркменистан" в России объявил о дополнительных местах на рейсы маршрута Ашхабад-Казань на сентябрь месяц. Эта информация предоставлена на официальном сайте представительства "Туркменских авиалиний" в Российской Федерации, сообщает Trend.

Пассажиры имеют возможность приобрести билеты на все рейсы авиакомпании через официальный сайт генерального агента "Туркменских авиалиний" в России, а также в агентских офисах продаж, расположенных в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.