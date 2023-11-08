В Ашхабаде пройдет международная выставка «Туркментел-2023»

БАКУ /Trend/ - В Ашхабаде пройдет XVI Международная выставка и одноименная научная конференция по телекоммуникациям, телеметрии, информационным технологиям и телерадиооборудованию «Туркментел-2023», в которой примут участие представители почти двух десятков крупных отраслевых иностранных компаний и организаций, передает Trend.

Каждая из компаний представит свои достижения в рамках выставки, а также продемонстрирует возможности, которые открываются в области телекоммуникаций и обмена информацией и какие из этих достижений потенциально могут быть применены в туркменской экономике.

Двухдневная выставка «Туркментел-2023» будет проходить 9 и 10 ноября.

