БАКУ /Trend/ - Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак транзитом через Иран, передает Trend.

Глава «Туркменгаза» и министр энергетики Ирака подписали протокол об основных коммерческих условиях соглашения о купле-продаже газа.

Согласно документу, в течение пяти лет через Иран в Ирак по схеме «своп» будет поставляться 9 млрд кубометров туркменского газа в год (около 25 млн кубометров в сутки).

Туркменистан намерен продолжить политику дальнейшей диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.