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Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак

Туркменистан Материалы 12 ноября 2023 03:20 (UTC +04:00)
Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак транзитом через Иран, передает Trend.

Глава «Туркменгаза» и министр энергетики Ирака подписали протокол об основных коммерческих условиях соглашения о купле-продаже газа.

Согласно документу, в течение пяти лет через Иран в Ирак по схеме «своп» будет поставляться 9 млрд кубометров туркменского газа в год (около 25 млн кубометров в сутки).

Туркменистан намерен продолжить политику дальнейшей диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.

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