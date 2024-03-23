Çalık Holding получил гарантийный пакет из Европы на строительство электростанции в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Çalık Holding, под руководством председателя Ахмета Чалыка, получил финансовую гарантию в размере 586 миллионов долларов через свою швейцарскую дочернюю компанию Çalık Enerji Swiss, передает Trend.

Это финансирование будет использоваться для строительства газопаровой электростанции мощностью 1574 МВт в Туркменистане. Гарантии предоставляются немецким банком Commerzbank и Швейцарским экспортно-кредитным агентством (ECA).

Строительство электростанции займет 40 месяцев, в течение которых Commerzbank будет выпускать контрактные облигации от имени Çalık Enerji бенефициару - государственной энергетической компании Туркменистана. Swiss Export Risk Insurance (Serv) поддерживает экспорт электрооборудования из Швейцарии, предоставляя встречную гарантию, покрывающую примерно половину общей стоимости установки.

Çalık Enerji закупает оборудование у GE Switzerland, включая газовые и паровые турбины. Компания выиграла открытый тендер в октябре и начала строительство электростанции в конце 2023 года в Киянлы.