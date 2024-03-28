Туркменистан занимает все более заметное место в информационном пространстве и мире - Михаил Гусман

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в настоящее время занимает все более заметное место в информационном пространстве и в мире.

Как сообщает Trend, об этом сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, выступая на медиафоруме "Туркменская земля - центр цивилизаций", приуроченном к провозглашению Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

"Мы считаем, что это очень важное событие для Туркменистана, для страны, которая все больше занимает заметное место в мировом не только информационном пространстве, но и в целом на мировой арене", - сказал он.

Михаил Гусман отметил, что "в РФ большая история, связанная с тюркским миром, и отношениям с тюркским миром в России придают огромное значение".

Он также напомнил о том, что два года назад брал интервью у Гурбангулы Бердымухамедова, который на тот момент был Президентом Туркменистана.

"Я помню эту беседу с ним и понимаю, какие стратегические задачи он поставил перед своей страной, перед своим народом, которые сегодня уверенно воплощаются в жизнь под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова", - подчеркнул Михаил Гусман.

Отметим, что в ноябре 2022 года Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила город Анау культурной столицей тюркского мира. Как писала тогда официальная туркменская пресса, на это решение повлияли археологические находки, показывающие, что туркменский народ располагает древнейшей и богатейшей историей и культурой. Анау принял этот статус от азербайджанского города Шуша.

ТЮРКСОЙ - культурная организация, объединяющая тюркоязычные страны. Ее основной целью является сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства была создана 12 июля 1993 года в Алма-Ате, в ее состав входят 14 участников, включая суверенные государства и федеральные субъекты или автономные регионы третьих стран.

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