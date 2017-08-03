Делегацию Узбекистана на инаугурации президента Ирана возглавит председатель Сената

3 августа 2017 08:30 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Нигматиллой Юлдашевым примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Торжественная церемония инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Рухани состоится пятого августа.

Впервые Хасан Рухани стал президентом Ирана в августе 2013 года. Во время выборов 19 мая 2017 года он был переизбран на второй четырехлетний срок. За него было отдано 57 процентов голосов.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поздравил Хасана Рухани с победой на выборах и переизбранием президентом Ирана.

Иран стабильно входит в число 10 ведущих экономических партнеров Узбекистана. В республике действуют более 120 совместных ирано-узбекских компаний, 20 из которых созданы при стопроцентном участии иранского капитала. Деятельность этих компаний распространяется на производство товаров народного потребления, текстильной и сельскохозяйственной продукции, ковров, сферу услуг, развитие технологий, осуществление экспортных и импортных операций.

В августе 2014 года правительства Узбекистана, Туркмении, Ирана и Омана подписали меморандум о вступлении в силу соглашения о создании транспортного коридора "Центральная Азия - Персидский залив".

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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