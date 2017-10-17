Глава Узбекистана поздравил избранного президента Кыргызстана

17 октября 2017 10:07 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев поздравил Сооранбая Жээнбекова с избранием на высшую государственную должность президента Кыргызской Республики .

Об этом 16 октября информирует пресс-служба президента Узбекистана.

«Ваша победа является свидетельством широкой поддержки братским народом Кыргызстана Ваших планов и программ, направленных на продолжение курса глубоких структурных реформ и преобразований в стране, дальнейшее повышение благосостояния населения, обеспечение в обществе мира, стабильности и согласия, а также укрепление авторитета страны на международной арене», - говорится в послании президента Узбекистана.

Как подчеркивается, Узбекистан уделяет большое внимание наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и готов направить необходимые усилия для укрепления многопланового партнерства на благо народов двух стран.

«Убежден, что достигнутый за последний год высокий уровень конструктивного политического диалога и приверженность сторон к решению имеющихся вопросов на основе принципов взаимоуважения и учета общих интересов получат свое дальнейшее развитие», - отмечается в послании.

Президент Узбекистана пожелал Сооранбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успехов в новой ответственной государственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира, благополучия и процветания.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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