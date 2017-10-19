В системе юстиции Узбекистана идет обучение по электронному судопроизводству Е-SUD

ТАШКЕНТ /Trend/ - Около 950 специалистов Узбекистана обучено с начала года на тренингах по использованию системы Национальной информационной системы электронного судопроизводства Е-SUD.

В их числе председатели судов, судьи, заведующие канцелярий межрайонных судов по гражданским делам, сотрудники коммунальных служб и государственной налоговой инспекции, а также адвокаты и юристы.

Только в сентябре специализированные тренинги для 400 участников были организованы в 18 районах и городах Республики Каракалпакстан, Бухарской, Хорезмской и Навоийской областей.

Система E-SUD разработана в 2013 году и реализуется в рамках совместного проекта Верховного суда Республики Узбекистан, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы Развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане».

По данным проекта, задачами системы электронного правосудия являются эффективностб деятельности судов, обеспечение прозрачности и доступности судебной системы. Уже сейчас: судебная повестка приходит гражданам на телефон, а судебное решение на электронную почту; не выходя из дома можно направить документы и оплатить пошлину во всех 75 судах по гражданским делам страны в любое время суток; проследить динамику рассмотрения дела - не приходя в здание суда.

Основные услуги и сервисы E-SUD для судей - автоматическая подготовка судебных документов и решений на основе разработанных образцов и шаблонов, автоматическое распределение гражданских дел среди судей, поиск в базе, автоматизация единой базы данных судебных документов, составление судебных отчетов по утвержденной форме.

По предварительным подсчётам экспертов, благодаря внедрению информационной системы электронного судопроизводства в два раза сократятся сроки рассмотрения дел, примерно на 50 процентов повысится эффективность оказываемых услуг, а экономия ресурсов составить порядка 70 процентов. Также полностью исключаются случаи утраты или потери документации.

(Автор: Диана Алиева)