МВФ опубликовал прогноз по росту экономики в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста экономики Узбекистана в 2018 и 2019 годах ожидаются на уровне порядка 5 процентов.

Как сообщают в четверг узбекские СМИ, об этом стало известно по итогам визита делегации МВФ во главе с Альбертом Егерем в Узбекистан.

Условием для осуществления этих прогнозов, подчеркивают специалисты фонда, является благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и продолжение осуществления экономических реформ.

В заявлении миссия МВФ особо подчеркивается, что в Узбекистане вполне явственно ощущаются кардинальные изменения во всех сферах, что признается внешними наблюдателями. Представители фонда отмечают высокую оценку, которую дает международное сообщество решительности руководства Узбекистана в проведении ключевых реформ по либерализации экономики.

Узбекистан, замечают в фонде, самым решительным образом приступил к осуществлению реформ, направленных на решение неотложных проблем, стоящих перед страной, прежде всего, проблемы нехватки рабочих мест.

Это, считают в МВФ, открывает для Узбекистана уникальную возможность, обусловленную демографическими факторами, реализовать свои устремления и в среднесрочной перспективе достичь статуса страны с уровнем доходов выше среднего.

Миссия особо отмечает, что активно проводящий реформы Узбекистан также мог бы стать катализатором перемен и процветания в регионе. Учитывая большую численность населения и географическое положение, Узбекистан на протяжении всей истории являлся экономическим стержнем Центральной Азии.

Устойчивый ход преобразований, считают в МВФ, будет способствовать росту межрегиональной торговли, созданию региональных цепочек поставок, а также восстановлению взаимосвязанных региональных энергетических и транспортных сетей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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