Узбекистан ожидает рост турпотока на треть в 2018 году

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Узбекистан посетят до четырёх миллионов зарубежных туристов, сообщают в пятницу узбекские СМИ, со ссылкой на данные Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

По словам зампредседателя Госкомитета Шахруха Шарахметова число туристов, посещающих Узбекистан, растет: за январь-февраль текущего года страну посетило на 65 процентов больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

«Туристический поток сегодня растет примерно на 30 процентов в год — в 2017 году Узбекистан посетило три миллиона туристов, это на 30 процентов больше, чем в 2016 году. Больше двух миллионов из них — наши соседи, еще 120 тысяч — россияне. Если этот рост сохранится, то в текущем году можно рассчитывать на четыре миллиона туристов. Только за январь-февраль 2018 года рост составил 65 процентов, относительно января-февраля минувшего года», - сообщил Шарахметов во время презентации туристической отрасли в посольстве Узбекистана в Москве.

По словам зампредседателя Госкомитета, туристы в среднем проводят в Узбекистане около трех дней.

Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил упростить порядок регистрации иностранных туристов.

С 1 июля в Узбекистане должны быть внедрены электронные визы. Президент поручил завершить внедрение электронных виз в установленные сроки, дополнительно упростить систему с изучением мирового опыта и облегчить порядок посещения страны туристами.

В 2017 году в Узбекистане приступило к работе свыше 100 гостиниц с общим номерным фондом 1 355 мест. Около 130 предпринимателей получили лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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