ЕС готов снять часть санкций с "Талибан" и привлечь движение к мирным переговорам по Афганистану

27 марта 2018 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Евросоюз готов частично снять санкции с движения «Талибан», чтобы талибы могли участвовать в мирных переговорах по Афганистану. Об этом во вторник заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

Выступая в Ташкенте на международной конференции по Афганистану, Могерини указала, что ее участники собрались, чтобы поддержать внутриафганский мирный процесс.

«Движение «Талибан» должно принять решение и проявить смелость, воспользоваться возможностью и наладить мир. Мы хотим выразить приверженность ЕС этому процессу», – подчеркнула Могерини.

По ее словам, ситуация в Афганистане уже изменилась в лучшую сторону, и эти изменения должны продолжаться, стать необратимыми. «Этот конфликт можно преодолеть, мы за сотрудничество», – отметила глава европейской дипломатии.

«Что мы можем сделать конкретно? С дипломатической стороны мы можем предоставить помощь, чтобы исключить из списка тех, кто подпадает под санкции. Мы также могли бы работать с людьми, которые сложили оружие, чтобы поддержать их семьи, и они смогли найти свое место в обществе», – сказала Могерини.

При этом она заметила, что мирный процесс в Афганистане принадлежит только афганскому народу, а те, кто продолжает вести войну, должны выбрать путь диалога.

«Имейте смелость начать мирные переговоры. Тогда мы вместе со своими партнерами поддержим вас в этом диалоге», – обратилась Могерини к движению «Талибан».

Напомним, что ранее в Ташкенте в рамках конференции по Афганистану состоялась встреча верховного представителя ЕС Федерики Могерини с главами МИД стран Центральной Азии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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