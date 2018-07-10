Численность населения Узбекистана выросла

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины 2018 года численность населения, постоянно проживающего в Узбекистане, выросла на 0,7 процента (243,4 тысячи человек) и составила более 32,9 миллиона человек, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

При этом численность городского населения страны составила 16 миллионов 646,1 тысячи человек (50,6 процента от общей численности), сельского населения – 16 миллионов 254 тысячи (49,4 процента).

По состоянию на 1 июля самая большая численность населения наблюдалась в Самаркандской области – 3 миллиона 753,3 тысячи человек (11,4 процента от общей численности) и в Ферганской области – 3 миллиона 644,9 тысячи (11,1 процента). Наименьшая численность населения наблюдалась в Навоийской области – 964,7 тысячи человек (2,9 процента) и в Сырдарьинской области – 821,9 тысячи человек (2,5 процента).

Наибольший рост населения по сравнению с первым полугодием 2017 года отмечен в Сурхандарьинской области (2,1 процента), в Самаркандской и Кашкадарьинской областях (2 процента), а также в Джизакской (1,9 процента) и Наманганской (1,8 процента) областях. Наименьший рост был в Каракалпакстане (1,4 процента) и Ташкентской области (1,2 процента).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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