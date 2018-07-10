В Ташкенте снизилась смертность

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины 2018 года численность населения, постоянного проживающего в Ташкенте, выросла на 0,9 процента (21 тысяча человек) и составила 2 миллиона 485,9 тысячи человек, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

За шесть месяцев в столице Узбекистана зарегистрирована 21 тысяча родившихся детей. Коэффициент рождаемости на 1 000 населения составил 17,1 промилле (рост на 0,6 промилле).

Число умерших составило 8 000 человек, из них 300 - дети в возрасте до одного года. Коэффициент смертности составил 6,5 промилле (снижение на 0,3 промилле).

Естественный прирост населения города составил 13 тысячи человек (рост на 1 300 человек).

Органами ЗАГС за январь-июнь зарегистрировано 7 700 браков и 2 000 разводов. Коэффициент брачности на 1 000 населения составил 6,2 промилле (рост на 0,5 промилле), коэффициент разводимости - 1,7 промилле (рост на 0,2 промилле).

Отметим, что по итогам первой половины 2018 года численность населения, постоянно проживающего в Узбекистане, выросла на 0,7 процента (243,4 тысячи человек) и составила более 32,9 миллиона человек

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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