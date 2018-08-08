Жители Узбекистана ощутили подземные толчки

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане 7 августа в 22:17 по местному времени ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Кыргызстане.

Об этом говорится в среду в сообщении Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Согласно данным сейсмостанции «Ташкент», эпицентр землетрясения магнитудой 5 находился на территории Кыргызстана на расстоянии 270 километров в северо-восточном направлении от Ташкента.

Сила подземных толчков в Ташкенте составила 2 балла, в Гулистане – 2 балла, в Фергане – 2,5−3 балла, в Намангане и Андижане – 4 балла.

Напомним, что в последний раз сравнимое по силе землетрясение в Узбекистане ощущалось 30 марта в 23:45 по местному времени с эпицентром в 465 километрах от Ташкента в южном направлении на территории Афганистана.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.