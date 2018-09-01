Шавкат Мирзиёев 3 сентября отправится с визитом в Кыргызстан

1 сентября 2018 16:28 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Сооронбая Жээнбекова 3 сентября 2018 года посетит Кыргызстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Глава государства примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Чолпан-Ате.

На саммите также ожидается участие глав Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие в качестве почетных гостей.

Ожидается, что по итогам саммита его участники подпишут ряд совместных документов. В ходе заседания председательство в организации перейдет от Казахстана к Кыргызстану.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в Нахчыване. Членами совета являются Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

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