Узбекский бизнес может начать торговлю на малайзийской онлайн-платформе

БАКУ /Trend/ - Малайзия предложила Узбекистану рассмотреть возможность принятия участия представителей среднего и малого бизнеса в онлайн торговой платформе страны (Digital Free Trade Zone). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре.

Данный вопрос был затронут в ходе переговоров посла Узбекистана в Малайзии Равшана Усманова с министром международной торговли и промышленности Малайзии Дареллом Леикингом.

Отметим, что Digital Free Trade Zone создана по инициативе правительства Малайзии для обозначения страны в качестве Центра электронной коммерции стран Юго-Восточной Азии.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в рамках которого малайзийской стороне была предоставлена исчерпывающая информация о проводимых в республике масштабных экономических реформах, в том числе валютной политике, свободных экономических зонах, созданных благоприятных условиях для ведения бизнеса, экономическом потенциале страны и отдельных её регионов, в том числе Хорезмской области и СЭЗ «Хазорасп» и др.

Дарелл Леикинг, отметив имеющийся огромный потенциал двух стран, подчеркнул необходимость интенсификации торговых связей и инвестиционного сотрудничества, в частности в химической, электротехнической, пищевой и фармацевтической промышленности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.