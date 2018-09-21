Узбекистан проведёт Азиатские игры?

21 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла церемония чествования победителей и призеров летних Азиатских игр, прошедших с 18 августа по 2 сентября в двух городах Индонезии – Джакарте и Палембанге, сообщает в пятницу "Подробно.uz".

В мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, советник президента Узбекистана Абдужаббор Абдувохидов, заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, представители Национального олимпийского комитета (НОК), Министерства физической культуры и спорта, Ташкентской городской администрации.

Спортсмены, завоевавшие на Азиатских играх золотые медали, были награждены 5 тысячами долларов каждый. Серебряные призеры получили по 3 тысячи долларов, а бронзовые – по 2 тысяче долларов. Также были отмечены и тренеры: за золото – 2,5 тысячи, серебро – 1,5 тысячи, бронзу – 1 тысячу долларов.

"После вручения сертификатов премьер-министр пожелал нашим спортсменам успешного выступления на международной арене, достичь громких побед и высот на Олимпиаде в Токио-2020. Также было отмечено, что в будущем Узбекистан примет крупные турниры по различным видам спорта, в частности, рассчитывает на проведение Азиатских игр", – отметили в пресс-службе НОК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США исключило из «чёрного списка» узбекский хлопок
Бизнес 15:36
Крупный узбекский банк приступил к выдаче средств в рамках иностранных кредитных линий
Бизнес 15:07
В Узбекистане запустят инфосистему контроля фармацевтической продукции
ИКТ 14:25
Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ вырос на 17,8%
Кыргызстан 14:17
В регионе Узбекистана созданы новые мощности по производству стройматериалов (Эксклюзив)
Бизнес 13:36
В Ташкенте завершён проект по внедрению электронных проездных карт
Бизнес 12:51
Лента новостей
Совет по правам человека ООН единогласно принял отчет Азербайджана
Политика 16:28
В Азербайджане курганы впервые в мире станут объектами археологического парка
Общество 16:26
В центральном регионе ФРГ объявили режим ЧС из-за горящего мха
Европа 16:18
Mарзуг аль Ганим: Kувейт заинтересован в развитии связей с Азербайджаном, играющем роль моста между Востоком и Западом
Политика 16:12
В Азербайджане пройдет национальный семинар по поддержке достижения Целей устойчивого развития
Политика 16:05
Таможенные органы Беларуси с начала года увеличили отчисления в бюджет на 37%
Беларусь 16:00
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро вырос
Израиль 15:49
Армяне грубо нарушили международные конвенции и документы в отношении азербайджанских заложников
Нагорно-карабахский конфликт 15:45
США исключило из «чёрного списка» узбекский хлопок
Бизнес 15:36