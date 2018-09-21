Узбекистан проведёт Азиатские игры?

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла церемония чествования победителей и призеров летних Азиатских игр, прошедших с 18 августа по 2 сентября в двух городах Индонезии – Джакарте и Палембанге, сообщает в пятницу "Подробно.uz".

В мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, советник президента Узбекистана Абдужаббор Абдувохидов, заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, представители Национального олимпийского комитета (НОК), Министерства физической культуры и спорта, Ташкентской городской администрации.

Спортсмены, завоевавшие на Азиатских играх золотые медали, были награждены 5 тысячами долларов каждый. Серебряные призеры получили по 3 тысячи долларов, а бронзовые – по 2 тысяче долларов. Также были отмечены и тренеры: за золото – 2,5 тысячи, серебро – 1,5 тысячи, бронзу – 1 тысячу долларов.

"После вручения сертификатов премьер-министр пожелал нашим спортсменам успешного выступления на международной арене, достичь громких побед и высот на Олимпиаде в Токио-2020. Также было отмечено, что в будущем Узбекистан примет крупные турниры по различным видам спорта, в частности, рассчитывает на проведение Азиатских игр", – отметили в пресс-службе НОК.

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