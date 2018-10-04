Узбекистан вновь трясёт

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане накануне произошло землетрясение, передаёт "Подробно.uz".

"В Узбекистане 3 октября в 22:44 произошло землетрясение. Его координаты: 38,71 градуса северной широты, 66,09 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=3,6, глубина – h=10 км. Расстояние эпицентра от Ташкента – 389 километра в западном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сила подземных толчков в Карши, который находился в 31 километрах от эпицентра, составила 3 балла. Данных по другим городам пока нет. Также нет информации по жертвам и разрушениям.

Напомним, что 29 сентября в стране также произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в Навоийской области.

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