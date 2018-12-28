Президент Узбекистана поручил развивать цифровую экономику

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать национальную концепцию по переходу на цифровую экономику, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"Нам необходимо разработать Национальную концепцию по переходу на цифровую экономику. Основываясь на эту концепцию необходимо внедрить программу Цифровой Узбекистан - 2030", - сказал глава государства.

Мирзиёев добавил, что мир стремительно меняется, и надо приступить к работе в этом направлении.

"Мы ставим большие цели – нужно довести долю цифровой экономики до 30 процентов", - заявил президент.

По словам Мирзиёева, внедрение концепции позволит резко снизить коррупцию. Глава государства поручил правительству в течение двух месяцев разработать дорожную карту перехода к цифровой экономике.

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