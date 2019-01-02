Узбекистан отменил выездные визы

2 января 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с первого января 2019 года отменяется разрешение (стикер) на выезд за границу для граждан республики и вводятся биометрические заграничные паспорта, передает Trend со ссылкой на Спутник Узбекистан.

Паспорт на территории республики будет выдаваться в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом — в соответствии с графиком направления дипломатической почты.

Что касается биометрических паспортов, то они будут выдаваться для выезда за границу лицам старше 16 лет сроком на 10 лет. Заграничные паспорта для детей до 16 лет - на пять лет.

Действующие единые биометрические паспорта образца 2011 года, куда вклеивался стикер, будут действительны до 2021 года. Граждане Узбекистана смогут выезжать по этим документам в страны, с которыми установлен безвизовый режим, в том числе в Россию.

С прежним биопаспортом также можно выезжать и в другие страны до истечения срока действия имеющегося в нем стикера.

Согласно данным министерства внутренних дел Узбекистана, в конце 2018 года МВД также приступило к тестированию национальных ID-карт, которые должны в дальнейшем заменить внутреннее удостоверение личности. В соответствии с постановлением, ID-карта будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг. Срок внедрения ID-карт по всей стране пока не определен.

Согласно данным МВД Узбекистана, в настоящее время свыше 21 миллиона граждан страны, или около 95 процентов от всех имеющих паспорта, получили биометрические документы.

Шавкат Мирзиёев еще в августе 2017 года подписал указ об отмене с 1 января 2019 года выездного стикера и введении загранпаспортов. Система стикеров, предоставляющая право выезда в страны, с которыми Узбекистан установил визовый режим, действовала с 1995 года.

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