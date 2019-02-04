Дипломаты Узбекистана и Польши рассмотрели перспективы развития двусторонних связей

4 февраля 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов, встретился с заместителем министра иностранных дел Польши Бартошем Цихоцким в Варшаве 1 февраля, Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-польского партнерства в двустороннем плане, а также в формате Узбекистан-ЕС.

Польский дипломат отметил, что в его стране высоко оценивают осуществляемые в Узбекистане под руководством Президента Шавката Мирзиёева масштабные реформы во всех сферах, а также укрепление регионального сотрудничества. Была выражена поддержка конструктивной политике, проводимой в отношении Афганистана

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации политического диалога, наращивании торгово-экономических связей, решении транспортно-коммуникационных и других вопросов.

Польская сторона высказалась положительно о продолжение консультаций между профильными ведомствами двух стран, по привлечению рабочей силы из Узбекистана на рынок труда Польши.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в сфере туризма. Как подчеркивалось, в Восточной Европе поляки являются наиболее активными путешественниками, а Узбекистан имеет самый большой туристический потенциал в регионе. В этой связи польские туркомпании и бизнес-круги активно рассматривают предложения узбекской стороны не только по обмену туристами, но и реализации проектов по развитию туристической инфраструктуры в республике.

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