В Узбекистане пройдет Международный чемпионат по робототехнике

БАКУ/Trend/ - С 27 по 31 октября в столице Узбекистана, Ташкенте впервые пройдет Международный чемпионат по робототехнике, сообщает Trend со ссылкой на министерство инновационного развития Узбекистана.

Мероприятие запланировано в рамках Недели инновационных идей «Innoweek».

В чемпионате примут участие, как дети, так и взрослые. Команды разделены на две возрастные категории - «Junior» - от 9 до 16 лет и «Senior» - от 17 до 23 лет.

Конкурс по категории «Junior» разделен на два этапа – «Кегельринг» и «Waste sort out». Для участия в первом ребятам необходимо наличие самоуправляемых роботов, а во втором – умение управлять ими дистанционно.

Для взрослых участников чемпионата проведут также два конкурса: «Робо-сумо» и «Робо-футбол». Условия соревнований такие же, как и для предыдущей возрастной категории.

Принять участие могут юноши и девушки из стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Участвовать в соревнованиях может любой желающий, подходящий под заявленные возрастные рамки. Команда не может состоять более чем из трех участников. Регистрация на турниры проходит в онлайн-режиме. Для иностранцев МИД Узбекистана пообещал оказать помощь с оформлением визы.

Организация исламского сотрудничества - международная организация исламских стран со штаб квартирой в Джидде, Саудовская Аравия. Дата основания - 25 сентября 1969 года.

В нее входят 57 стран, среди которых: Азербайджан, Албания, Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Иордания, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Катар и т.д.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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