Число зараженных коронавирусом в Узбекистане продолжает расти

БАКУ/Trend/ - Коронавирус COVID-19 выявили еще у пяти граждан Узбекистана. Таким образом, общее количество зараженных по стране достигло 55 человек, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Пять новых случаев выявлены среди граждан, находящихся на карантине, говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже минздрав сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также у мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 422 989 человек, 18 916 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)