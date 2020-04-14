ОБСЕ оказала гуманитарную помощь тюрьмам Узбекистана

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ оказала гуманитарную помощь Узбекистану в виде средств защиты и личной гигиены для предупреждения СOVID-19 в учреждениях исполнения наказания, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, Джон Макгрегор оказал гуманитарную помощь учреждениям исполнения наказания, функционирующим в Узбекистане.

Гуманитарная помощь состоит из 15 видов средств защиты (лицевые маски, медицинские перчатки, защитные костюмы и др.), а также средств стирки и личной гигиены, антибактериальных средств на общую сумму 180 миллионов сум (18 706 долларов).

Данные средства доставлены несовершеннолетним осужденным в воспитательной колонии, специальному контингенту, который отбывает срок наказания в женской колонии, а также сотрудникам, несущим службу в данных учреждениях.

Руководство ГУИН МВД Узбекистана выразило признательность координатору проектов ОБСЕ в Узбекистане Джону МакГрегору за оказанную гуманитарную помощь в предупреждении инфекции «СOVID-19» в учреждениях исполнения наказания.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)