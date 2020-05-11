ЦБ Узбекистана установил курсы валют на 11 мая

Узбекистан 11 мая 2020 11:01 (UTC+04:00)
ЦБ Узбекистана установил курсы валют на 11 мая

Центральный банк Узбекистана с 11 мая установил курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ Узбекистана.

Согласно данным регулятора, доллар США снизился на 0,61 сумов и составил 10129,39 сумов.

При этом единая европейская валюта подорожала на 164,45 сумов. Теперь за один евро дают 111,25 сумов.

Российский рубль также подешевел на 0,84 сума и составил 134,80 сумов.

Напомним, курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.

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