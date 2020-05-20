В Узбекистане на участие в первом тендере на строительство ветроэлектростанции подали заявки 70 инвесторов

70 компаний и консорциумов из 30 стран подали заявки на участие во впервые проводящемся в Узбекистане тендере по строительству ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт.

Как сообщили в пресс-службе минэнерго, победители тендера примут участие в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках данного проекта, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Первый тендер на ветроэнергетический проект будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о сотрудничестве, конечной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной мощностью 1 ГВт», – говорится в сообщении.

Площадка для строительства данной ВЭС выбрана в Караузякском районе Республики Каракалпакстан.

В целом в ближайшие 10 лет предусмотрено развертывание экономически эффективных и экологически чистых ветровых электростанций суммарной мощностью до 3 ГВт с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране, добавили в Минэнерго.