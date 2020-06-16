Узбекистан вводит две новые станции Ташкентского метро

В Ташкенте завершено строительство станций метро «Юнусабад» и «Туркистон» Юнусабадской линии метро, сообщает Trend со ссылкой на Uzbekistan Railways.

Станции длиной 2,9 километра были завершены и подключены к станции «Шахристан», а поезда уже прошли испытания, говорится в сообщении.

Сообщается, что общая стоимость объекта составляет 103,8 миллиона долларов.

“Юнусабадский район является одним из самых густонаселенных районов Ташкента, поэтому в августе 2001 года в районе была запущена первая очередь Юнусабадской линии метро, состоящая из шести станций протяженностью 7,6 километра,” говорится в сообщении.

В феврале на кольцевой линии метро завершилось строительство шести надземных станций на участке «Дустлик – Куйлюк». Планируется, что ветка метро в будущем свяжет Ташкент и центр Ташкентской области – город Нурафшан.