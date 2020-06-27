В Ташкенте завершается строительство еще одной транспортной развязки, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Изменения, произошедшие в Сергелийском районе столицы за последние 3-4 года, превратили его в своеобразный город в городе. Ввод в эксплуатацию 460 многоквартирных домов привел к переселению сюда более 100 тысяч человек. В результате нагрузка на инфраструктурные сети была серьезно увеличена. Поэтому было принято решение о создании дополнительных инженерных сооружений, дорог и мостов, связывающих район с центральной частью города. Цель – организовать удобную транспортную сеть для населения", – отметили в министерстве.

Сейчас строители завершают возведение транспортной развязки на пересечении улицы Кипчак Сергелийского района с железной дорогой Ташкент-Ангрен. Этот маршрут является одним из самых интенсивных направлений Сергелийского района и основным транспортным коридором, соединяющим два больших района.

Однако, в течение многих лет, здесь существовала серьезная транспортная проблема. Прохождение железной дороги Ташкент-Ангрен через улицу Кипчак вынуждало постоянно перекрывать эту трассу при движении грузовых и пассажирских поездов, что становилось причиной больших пробок.

Чтобы решить эту проблему, в 2018 году здесь началось строительство развязки. Согласно проекту, общая длина путепровода составляет 772,5 метра, ширина – в среднем 28 метров и высота около 9 метров над железнодорожной линией. Эстакадная часть сооружения имеет длину 445,3 метра и высоту 8,2 метра.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день около 90 процентов строительства этого путепровода уже завершено. Осталось только проложить асфальт, отделать и благоустроить пешеходные тротуары.