Крупнейшее бизнес объединение Германии открыло представительство в Узбекистане

В посольстве Узбекистана в Берлине состоялась встреча с исполнительным директором Федерального объединения малого и среднего бизнеса (BVMW) Германии Маркусом Йергером и членом исполнительного совета данного объединения, старшим консультантом по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Германии Андреасом Яном, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Федеральное объединение малого и среднего бизнеса Германии было основано в 1975 году и является крупнейшим в ФРГ объединением, представляющим интересы малого и среднего бизнеса.

BVMW насчитывает свыше 900 тысяч компаний-членов, оно имеет более 300 представительств по Германии и около 40 за рубежом.

Президент объединения Марио Охофен также является президентом Европейской конфедерации Ассоциаций малого и среднего бизнеса (СЕА-РМЕ) и вице-президентом всемирной организации МСБ.

Высоко оценив экономический потенциал Узбекистана, собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов между представителями малого и среднего бизнеса двух стран. Также они подтвердили готовность оказать всяческое содействие в вопросах продвижения экспорта узбекских товаров в страны Европы и привлечению немецких инвестиций в создание в стране новых предприятий по производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

По словам М.Йергера, за последние три года в Узбекистане произошли впечатляющие изменения, проведенные масштабные рыночные реформы сделали страну привлекательной для немецких инвесторов.

Это, в свою очередь, стало предпосылкой для принятого руководством объединения решения об открытии представительства BVMW в Ташкенте, которое начало функционировать с июля 2020 года.

Подчеркивалось, что немаловажную роль в принятии данного решения сыграли также оценки авторитетных международных институтов и изданий, в частности, МВФ, Всемирного банка и британского журнала The Economist, которые прогнозируют устойчивый экономический рост в Узбекистане даже в условиях коронокризиса во всем мире.

В числе наиболее перспективных сфер двустороннего сотрудничества были отмечены такие приоритетные для Узбекистана сферы, как производство стройматериалов, химическая, фармацевтическая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, переработка сельхозпродукции, добыча и переработка полезных ископаемых, транспортная логистика, туризм и другие.

При этом было подчеркнуто, что заинтересованные в сотрудничестве немецкие компании обладают самыми передовыми технологиями и большим опытом работы на международных рынках. В целях активного вовлечения предпринимателей двух стран в кооперационные связи было предложено внедрение практики организации регулярных видеоконференций и электронных выставок.

По итогам переговоров сторонами согласован ряд совместных мероприятий, а также достигнута договоренность об организации визита делегации немецких бизнес кругов во главе с президентом объединения Марио Охофеном в Узбекистан осенью 2020 года.