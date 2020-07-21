Завершены реставрационные работы на компрессорной станции «Bateman»

На дожимной компрессорной станции «Bateman» Шуртанского нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз» реставрационные работы были завершены. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

До настоящего времени такой комплексный ремонт проводился в сотрудничестве с зарубежными специалистами.

На этот раз реставрационные работы на дожимной компрессорной станции «Bateman» выполнялись сотрудниками Шуртанского нефтегазодобывающего управления.

Дожимная компрессорная станция «Bateman» была остановлена из-за неисправности в компрессоре газоперекачивающего агрегата № 3.

Задача, поставленная сотрудниками АК «Узбекнефтегаз» и Шуртанского нефтегазодобывающего управления, была выполнена в срок.

В результате был введен в эксплуатацию газоперекачивающий агрегат № 3, что предотвратило снижение бесперебойной добычи природного газа.

Для справки: Дожимная компрессорная станция «Bateman» расположена в Гузарском районе Кашкадарьинской области, в ней 4 газоперекачивающие агрегаты способны перекачивать 13млрд м³ природного газа. Станция оснащена газоперекачивающими агрегатами производства компаний «Dresser Rand» и «General Electric» из США.