Министры Узбекистана, Афганистана и Ирана обсудили вопросы развития транспортных связей

Представители Республики Узбекистан, Исламской Республики Афганистан и Исламской Республики Иран провели видеоконференцию по вопросам развития транспортных связей и реализации перспективных проектов, представляющих взаимный интерес, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Узбекскую делегацию возглавил министр транспорта Эльёр Ганиев. Афганскую сторону представлял министр транспорта Ямо Шамс, а иранскую - министр дорог и городского развития Мухаммед Ислами.

В ходе встречи министр транспорта Узбекистана Эльёр Ганиев отметил, что торгово-экономические отношения между странами усложняются в связи с пандемией коронавируса.

В этом контексте он подчеркнул необходимость дальнейшей интенсификации сотрудничества между странами в области транспорта и принятия совместных решений существующих проблем.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы строительства Трансафганской железной дороги и эффективного использования иранского порта «Чохбохор» в международном транспортном коридоре «Север-Юг».

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, связанных с дальнейшим развитием транзитного потенциала стран, включая тарифы, полное использование системы МДП (система международного таможенного транзита), направленной на обеспечение сохранности груза, внедрение электронной системы МДП в будущем.

Подчеркивалась необходимость подписания обновленного международного документа, регулирующего решение существующих проблем, создание благоприятных условий для перевозки и транзита товаров между странами.

В ходе переговоров узбекская сторона предложила создать «первый автокараван» на маршруте «Иран–Афганистан–Узбекистан». Его организация даст возможность получить представление о возможных проблемах на этом маршруте и принять необходимые конкретные меры для их решения. Это предложение было также поддержано представителями Афганистана и Ирана.

Иранская сторона подчеркнула, что создание мультимодального транспортного коридора на этом направлении придаст значимый импульс дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.

Министр Мухаммед Ислами также отметил, что в 2021 году иранская сторона завершит строительство и ввод в эксплуатацию железной дороги от порта «Чохбохор» до города Захедан, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению грузопотоков между двумя странами.

Министр транспорта Афганистана Ямо Шамс выразил готовность полностью поддержать проекты, направленные на развитие транспортных и транзитных связей между странами и вывод сотрудничества на этом направлении на новый уровень. Он отметил, что создание первого мультимодального каравана на маршруте «Иран–Афганистан–Узбекистан» и вопросы безопасности в этом процессе будут полностью обеспечены афганским правительством.