В Узбекистане зафиксировано 279 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 10:00 часов 9 августа количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 30 197 (+279), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

На сегодня от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 21 316 человек. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 190.

В клиниках республики проходят лечение 8691 пациент, 974 из которых находятся в тяжелом состоянии, 274 - в крайне тяжелом.