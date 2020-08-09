В Узбекистане зафиксировано 279 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 10:00 часов 9 августа количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 30 197 (+279), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
На сегодня от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 21 316 человек. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 190.
В клиниках республики проходят лечение 8691 пациент, 974 из которых находятся в тяжелом состоянии, 274 - в крайне тяжелом.
Лента новостей
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)