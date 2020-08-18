СЭЗ «Хазарасп» будет расширена

Узбекистан 18 августа 2020 12:34 (UTC+04:00)
СЭЗ «Хазарасп» будет расширена

В Узбекистане территория свободной экономической зоны «Хазарасп»,будет расширена за счет пустующих земельных участков, неиспользуемых в сельском хозяйстве, Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 17 августа о развитии предпринимательства в Хорезмской области и повышении инвестиционной привлекательности региона, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

СЭЗ «Хазарасп» была создана указом президента от января 2017 года сроком функционирования 30 лет с возможностью продления. В течение этого срока на территориях СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

На расширенных территориях планируется разместить производственные мощности по производству «современной конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоориентированной готовой промышленной продукции».

Постановлением предусмотрено образование при хокимияте Хорезмской области Фонда инфраструктуры. Его средства пойдут на финансирование строительства инфраструктуры в СЭЗ.

За счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана инвестиционной компании Khorezm Invest Project будет выделено 13 млн долларов США по ставке 2,5% сроком на 10 лет для строительства объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры на расширенных территориях СЭЗ «Хазарасп».

Инвесткомпания с первоначальным уставным фондом в размере 30 млн долларов (с дальнейшим увеличением до 100 млн долларов) была создана при учредительстве инвесткомпаний NBU Invest Group, PSB Capital и Asaka Capital Invest.

Постановлением также утверждены адресный перечень из 84 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,2 трлн сумов, реализуемых в Хорезмской области в 2020—2022 годах, а также перечень 26 крупных перспективных инвестпроектов на 516,8 млн долларов, также реализуемых в области.

Запуск 26 проектов, а также новых промышленных производственных проектов в каждом районе Хорезма намечен до 1 апреля 2021 года.

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