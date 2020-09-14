«Росатом» планирует запустить центр обработки данных в Узбекистане

«Росатом» планирует запустить центры обработки данных (ЦОД) в Узбекистане и Турции. Об этом «Ъ» сообщил директор по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») Сергей Мигалин, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

«Росатом» уже начал строительство ЦОД в Иннополисе, в его первую очередь планируется вложить около 3 млрд. руб. (прим. $40 млн.), сообщили в госкорпорации. Еще «несколько миллиардов рублей» будет проинвестировано в серверное оборудование и развертывание виртуальной среды и коммерческого облака «Росатома».

«В сентябре мы начинаем проектирование, дальше идет строительство и запускаем первую очередь во второй половине 2022 года. Это будет достаточно крупный ЦОД на 1 тыс. стоек», - заявил Сергей Мигалин.