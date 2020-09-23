На заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли рассмотрены обращения об изменении импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции

БАКУ/Trend/ - 21 сентября под председательством заместителя Премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова состоялось очередное заседание Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли, передает корреспондент ИА «Дунё», передает Trend.

Как сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ), Совет по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли образован в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 января 2019 года №ПП-4135 «Об организации деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан».

Основными задачами Совета являются:

- изучение международного опыта и выработка предложений по установлению ставок таможенных пошлин и применению мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности;

- выработка предложений по дальнейшему совершенствованию системы тарифного и нетарифного регулирования, а также принятие участия формировании предложений по изменению и дополнению действующей системы льгот по таможенным платежам;

- подготовка предложений по совершенствованию Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и правил классификации товаров.

В ходе заседания были обсуждены вопросы снижения ставок импортных таможенных пошлин, устанавливаемых на технологическое оборудование и комплектующие, применяемые в текстильной промышленности.

Также были изучены перспективы обнуления утилизационного сбора по отдельным товарным позициям и рассмотрены обращения хозяйствующих субъектов касательно изменения импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции.

Особое внимание было уделено мерам по дальнейшему совершенствованию классификации кодов ТН ВЭД на комплектующие изделия, в том числе предназначенные для сборочного производства.

Также проведен анализ эффективности принимаемых органами сертификации мер по оптимизации импорта и выработаны предложения по их дальнейшему совершенствованию.

Членами Совета была отмечена необходимость применения в разработке подобного рода механизмов единого концептуального подхода по обеспечению прозрачной конкурентной среды на внутреннем и внешних рынках, направленного на дальнейшее углубление взаимной торговли со странами-партнерами.

При этом особое внимание будет уделено, в частности, принятию эффективных мер по совершенствованию технического регулирования и технических регламентов продукции и производственных процессов в соответствии с международными стандартами.

По итогам заседания Секретариату Совета было поручено сформировать рабочую группу, задачей которой станет разработка предложений по внедрению принципиально новой системы регулирования внешней торговли, предусматривающей применение более гибких механизмов принятия оперативных решений в сфере внешнеэкономической деятельности.