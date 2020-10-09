Посол Узбекистана обсудил с брунейской стороной перспективы расширения сотрудничества

8 октября состоялись переговоры в формате видеоконференцсвязи посла Узбекистана в Малайзии Равшана Усманова с директором Департамента по сотрудничеству с международными организациями Министерства иностранных дел Брунея Рослиной бинти Камалуддин, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе прошедшей беседы обсуждены текущее состояние и перспективы расширения многостороннего сотрудничества между Узбекистаном и Бруней-Даруссаламом.

Брунейская сторона подробно проинформирована об инициативах президента Шавката Мирзиёева, озвученных в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о разработке и принятии Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемии, принятии Конвенции ООН о правах молодежи и принятии Резолюции о повышении роли парламентов в достижении Целей в области устойчивого развития и обеспечении прав человека, объявлении региона Аральского моря зоной экологических инноваций и технологий и другие.

Также состоялся обмен мнениями по активизации двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также мерам, предпринимаемым правительствами двух стран для смягчения экономических последствий глобальных кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса.

Стороны высоко оценили налаженное взаимодействие в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних платформ.

На переговорах обсуждены и другие актуальные вопросы узбекско-брунейской повестки дня.