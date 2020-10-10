Узбекистан начал экспортировать обувь в США

В 2020 году география экспорта обуви, произведенной в Узбекистане, расширилась. Теперь рынки для нашей продукции открыли США, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Латвия и Молдова.Об этом сообщает пресс служба «Ўзчармсаноат», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Государственного таможенного комитета, с начала года за рубеж поставлено 23 млн 656 тыс. пар обуви на сумму 27 млн 978 тыс. долларов. В результате, экспорт увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Вместе с тем, импорт обуви сократился почти на 74% благодаря расширению производства.