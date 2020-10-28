Узбекистан планирует привлечь $5,5 млрд. внешних и внутренних заимствований в 2021 году. Об этом говорится в комментарии Министерства финансов к проекту закона «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Минфин отмечает, что от имени Узбекистана и под гарантии государства в 2021 году планируется привлечь внешних и внутренних заимствований на сумму $5,5 млрд.

Объем внешних заимствований в следующем году составит $5 млрд. и внутренних заимствований – $0,5 млрд.

Средства на сумму $2,2 млрд. будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета и $3,3 млрд. – на финансирование инвестиционных проектов.