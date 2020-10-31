UzAuto Motors планирует разместить евробонды на $300 млн.

АО UzAuto Motors планирует разместить евробонды на сумму $300 млн. Об этом говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

Сообщение компании было опубликовано на Едином портале корпоративной информации.

В сообщении отмечается, что АО UzAuto Motors рассматривает возможность расширения возможностей финансирования за счет выпуска еврооблигаций в 2021 году.

Компания подчеркивает, что объем выпуска может составить $300 млн. Срок погашения – 5-7 лет. Компания планирует разместить евробонды в Лондонской фондовой бирже.