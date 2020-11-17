Узбекистан привлечет средства США для строительства железной дороги в Афганистане

Главы Узбекистана, Афганистана и Пакистана направят совместный запрос о привлечении средств Финансовой корпорации международного развития США и другим международным фининститутам на строительство железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул». Это следует из постановления президента Узбекистана о расширении экономического сотрудничества с Афганистаном, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Согласно документу, в декабре 2020 года министры транспорта Узбекистана, Афганистана и Пакистана проведут переговоры по оперативному изучению и выбору наиболее экономически выгодного направления Трансафганской железной дороги.

Подготовка документов по проекту завершится к июню 2021 года, строительство железной дороги планируется начать в сентябре следующего года. Эта железнодорожная линия обеспечит Узбекистану выход к морским портам Пакистана.

Напомним, в октябре Узбекистан и Афганистан договорились совместно привлекать международное финансирование к реализации транспортных проектов в Центральной Азии.