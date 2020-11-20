Узбекистан в январе-октябре увеличил выпуск автомобилей на 9,11%

Узбекистан 20 ноября 2020 13:43 (UTC+04:00)
Узбекистан в январе-октябре увеличил выпуск автомобилей на 9,11%

Узбекистан в январе-октябре 2020 года выпустил около 238,87 тыс. легковых автомобилей, что на 9,11% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В автомобильной промышленности в январе-октябре 2020 года было произведено 66 481 автомобиль марки «Кобальт» (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 46,7 %), 57 694 - «Нексия» (-6%), 41 799 – «Джентра» (+21,0%), 44 076 – «Дамас» (+4,4%), 21 757 – «Спарк» (+15,2%) и 7 061 – «Лабо» (+18,2%).

За январь-октябрь 2020 года в республике произведено 566 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2019 года отмечено снижение производства на 60,7 %). Наибольший объем производства в 2020 году отмечен в марте, составив 176 шт.

За январь-октябрь 2020 года в республике произведено 192,6 тыс. шт. автомобильных двигателей (рост на 16,5 % к соответствующему периоду 2019 года). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в июле, составивший 24,1 тыс. шт.

За январь-октябрь 2020 года в республике произведено 3 306 грузовых автомобилей (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 25,5 %). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в сентябре, составив 390 шт.

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