С 2021 года в Узбекистане планируют изменить правила расчета за электроэнергию

На портале СОВАЗ опубликован проект постановления Кабинета Министров «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Узбекистан», передает Trend со ссылкой на kun.uz.

В объяснительной записке говорится, что вышеуказанный документ разработан исходя из задач, поставленных главой государства на совещание, посвященное приоритетным задачам трансформации электроэнергетических предприятий.

Согласно документу, в постановление правительства «О мерах по кардинальному совершенствованию механизма расчетов за пользование электрической энергией» намерены внести соответствующие изменения.

Кроме того, разработчик документа (Минэнерго) предлагает внести изменения в постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом».

В действующих правилах говорится, что оплата за электрическую энергию осуществляется в следующем порядке:

- бытовые потребители обязаны до 10 числа каждого месяца осуществлять полный расчет за электрическую энергию, потребленную в предыдущем месяце;

- поставка электрической энергии потребителям, за исключением бытовых потребителей, осуществляется на основе 100-процентной предоплаты.

Согласно проекту документа, с 1 февраля 2021 года поставка электрической энергии всем потребителям (включая бытовых потребителей) вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности будет осуществляться только по предоплате.

Потребители, которые не оплатили заранее, подлежат обязательному отключению от электрических сетей в установленном порядке.

В настоящее время проект документа находится на стадии общественного обсуждения. Он может быть изменен, дополнен или отклонен.