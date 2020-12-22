Узбекистан ограничивает контакты со странами, где ухудшается эпидситуация

Республиканская специальная комиссия Узбекистана выпустила заявление об ограничении воздушного сообщения со странами, где резко возросло количество новых случаев COVID-19, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

В последние дни в некоторых зарубежных странах, в частности, в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР резко возросло количество новых случаев коронавирусной инфекции, а эпидемиологическая ситуация резко ухудшается.

В частности, по состоянию на 20 декабря этого года ежедневная заболеваемость в Великобритании составляет 36 тысяч, в Германии - около 21 тысячи, в Италии - 15 тысяч, в Нидерландах - 13 тысяч, в ЮАР - более 9 тысяч.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в этих странах, большинство европейских и других стран решили ограничить международное воздушное сообщение с этими странами, чтобы не усложнять у себя эпидемиологическую ситуацию.

Принимая во внимание изложенное, в целях сохранения эпидемиологической стабильности в нашей стране в условиях стремительного обострения эпидемиологической ситуации в мире, предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции Специальная республиканская комиссия постановила:

- с 21 декабря этого года по 10 января 2021 года будут приостановлены международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы в Республику) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР.

- вместе с этим граждане Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и Южно-Африканской Республики, лица без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, и граждане третьих стран, проживающие в этих государствах или находившиеся там в течение последних 14 дней, попадают под действие вышеуказанного ограничения и им не разрешено въезжать в Республику Узбекистан в течение его срока действия.

- кроме того, граждане и лица без гражданства Республики Узбекистан, въезжающие в Узбекистан через третьи страны и находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и Южно-Африканской Республике, подлежат 14-дневному временному карантину в карантинных учреждениях либо в отелях.

Ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Республиканская спецкомиссия, учитывая сложившуюся в мире непростую ситуацию, призывает наших граждан неукоснительно соблюдать карантинные ограничения на ношение масок в общественных местах, проведение мероприятий не более 30 человек в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания, а также не организовывать различные корпоративные праздничные мероприятия в министерствах, ведомствах и организациях.

В то же время Республиканская спецкомиссия вновь заявляет о необходимости встречать наступающий Новый год в семейном кругу.