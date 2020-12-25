В АО «Навоиазот» получена первая продукция карбамида

Узбекистан 25 декабря 2020 11:16 (UTC+04:00)
В АО «Навоиазот» получена первая продукция карбамида

По инициативе президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в сентябре 2016 года началось строительство комплекса «Производство аммиака и карбамида» на базе акционерного общества «Навоиазот» и 23 декабря 2020 года получен первый карбамид, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Стоимость проекта составила 985,7 миллиона долларов, финансирование осуществлено за счет кредитов банков и финансовых институтов Японии на сумму 577 миллионов долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на 320,0 миллиона долларов и собственных средств предприятия на 88,7 миллиона долларов.

Комплекс реализован в сотрудничестве с консорциумом японских компаний «Mitsubishi Heavy Industries Ltd» и «Mitsubishi Corporation». Технологии производства предоставлены ведущими мировыми компаниями, в частности, датской компанией «Haldor Topsoe» для производства аммиака, итальянской компанией «Saipem» для производства карбамида и немецкой компанией «Uhde» для грануляции карбамида. Основное технологическое оборудование было завезено из Японии и Европы.

Уникальные инновационные и современные технологии, используемые на технологических этапах производственного комплекса аммиака и карбамида, являются новейшими технологиями в мире с точки зрения экологической и энергетической эффективности.

В комплексе будет произведено 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида. 330.000 тонн аммиака будет направлено на производство нового карбамида и 330.000 тонн - на производство существующей аммиачной селитры. При выходе проекта на полную мощность будет произведено товарной продукции на 1 триллион 428 миллиардов сумов, что приведет к росту химической отрасли на 9,5 процента. Будет обеспечивать ежегодные поступления в бюджет в размере 600 миллиардов сумов и экспорт дополнительной продукции на 58,0 миллионов долларов.

В результате реализации проекта будут выведены из эксплуатации 1-й и 2-й цеха по производству аммиака АО «Навоиазот», построенные в 1964 году, которые устарели и потребляют много энергии.

Потребность сельского хозяйства нашей страны в карбамиде будет полностью удовлетворена. В частности, это позволяет своевременно подкормить посевы зерновых и хлопчатника дополнительными минеральными удобрениями карбамида до 100-150 кг/га в агротехнические периоды. Кроме того, планируется экспорт продукции в страны Центральной Азии, Афганистан, Турцию, Украину и Грузию.

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