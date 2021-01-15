Латвия заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в области чистых технологий
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Карабахский филиал Общественного объединения "Региональное развитие" будет функционировать в г. Шуша
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием ИВ города Шуша, источником Натаван, домом - музеем Бюльбюля
Омбудсмен Азербайджана посетила лиц, задержанных в ходе антитеррористических операций на освобожденных территориях
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Очень счастлива находиться в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша! (ФОТО/ВИДЕО)
Начата подготовка к строительству Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Впервые Netflix снял фильм в Баку… - испытание любовью для учительницы из Индонезии и азербайджанца (ВИДЕО/ФОТО)
Минэкономики Азербайджана будет способствовать превращению Карабаха в процветающий регион - Микаил Джаббаров
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Физули-Шуша и аэропорта в Физулинском районе, совершил поездку в город Шуша (ФОТО)
Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем… - всемирно известный фотограф о разрушениях в городе Шуша (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеокадры из освобожденных территорий (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о поездке в Шушу (ВИДЕО)