Сингапурская Indorama модернизирует завод по производству суперфосфатов в Узбекистане

Сингапурская корпорация Indorama приступила к первому этапу модернизации Кокандского суперфосфатного завода (Узбекистан). В ходе него на предприятии будет налажено производство водорастворимых удобрений, а объем выпуска суперфосфата планируется увеличить со 100 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в год, передает Trend со ссылкой на rupec.ru.

Кокандский суперфосфатный завод был построен в 1935 году для переработки фосфоритов Джерой-Сардаринского месторождения. В 2019 году Indorama приобрела 95,54% его акций, в 2020 году с целью обновления его технологических мощностей она подписала кредитные соглашения на общую сумму 25 млн. долл. с International Finance Corporation и European Bank Reconstruction and Development.

На втором этапе модернизации на предприятии предполагается наладить производство дикальцийфосфата, сульфата калия и серной кислоты.