Узбекистан нарастил нефтедобычу, но сократил добычу газа

Добыча нефти в Узбекистане в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 4,9%, до 733,6 тыс. тонн, природного газа - снизилась на 17,8%, до 49,739 млрд куб.м.

Об этом сообщает Госкомитет по статистике республики, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

Добыча газового конденсата в стране по итогам 2020 года снизилась в 1,33 раза, до 1,408 млн тонн.

Кроме того, производство бензина в Узбекистане по итогам прошлого года составило 1,016 млн тонн (минус 0,9% по сравнению с 2019 годом), дизельного топлива - 933,1 тыс. тонн (минус 9,6%), пишет РИА Новости.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд куб. и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.