В Узбекистане за год ввели в эксплуатацию 3 тыс. гостиничных номеров

Глобальная пандемия вызвала всемирный кризис, который повлиял на практически все отрасли мировой экономики. Больше всего кризис отрицательно сказался на туристической сфере, в том числе и в Республике Узбекистан. Однако несмотря на кризис, наблюдался динамичный рост количества номерного фонда в Узбекистане, который в 2020 году увеличился на более чем 3 тыс. номеров, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

По данным Госкомтуризма, за период 2016-2020 гг. общий номерной фонд увеличился с 18,1 тысячи до 29,2 тысячи единиц, а прирост общего количества номерного фонда произошел в более чем 11 тысяч номеров (увеличился в 1,6 раза). Средний темп роста составил 10-11% в год. Исходя из темпов роста предыдущих годов, в 2021 году ожидается, что рост номерного фонда достигнет 32243 единицы.

Средний уровень загрузки номерного фонда в 2019 году в среднем составил 60%, что является очень высоким показателем загруженности. А с учетом роста цен позволяет обеспечить высокую рентабельность и окупаемость инвестиций в гостиничном бизнесе. В связи с кризисом, наступившим от пандемии COVID-19, произошло временное снижение уровня загрузки номерного фонда до 10-15% в год. Ожидается, что в ближайшие годы гостиничный бизнес вернётся к показателям высокой рентабельности и эффективности.