Обсуждены перспективы многопланового сотрудничества Узбекистана с ИБР

7 февраля текущего года заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков в формате видеоконференции обсудил с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром ряд вопросов, связанных с текущим состоянием реализации совместных проектов и инициатив, а также расширением взаимовыгодного партнерства в ближайшей перспективе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе диалога руководством ИБР были отмечены своевременность и эффективность мер по обеспечению защиты здоровья населения и сохранения экономической активности, предпринимаемых в Узбекистане под руководством главы государства, и получивших высокую оценку со стороны международного сообщества.

Рассмотрев ход имплементации реализуемых проектов, стороны обсудили предпосылки для расширения портфеля инвестиций ИБР в Узбекистане посредством проработки новых социально значимых проектов в сферах образования и здравоохранения.

Также в рамках повестки были рассмотрены практические вопросы, связанные с организацией и проведением в Узбекистане 46-го Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР в текущем году. Стороны договорились об ускорении формирования соответствующих рабочих групп для начала совместной работы по подготовке к заседанию и разработке отдельной «дорожной карты», включающей конкретные мероприятия, сроки и ответственных исполнителей.

В данном контексте было озвучено, что в настоящее время руководством Банка рассматриваются перспективы организации визита Президента ИБР в Узбекистан в июне текущего года для проведения «роуд-шоу», посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных медиа и средствах массовой информации.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 3 тысяч представителей 57 стран-членов Банка, а также международных организаций и финансовых институтов. Отмечалось, что данная инициатива позволит привлечь внимание широкой общественности к осуществляемым в Узбекистане реформам, а также расширить масштабы сотрудничества с Группой ИБР и увеличить портфель ее инвестиций.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено реализации проекта по строительству трансафганской железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Президент ИБР подтвердил соответствие проекта политике Банка в области регионального сотрудничества, направленного на повышение взаимосвязанности экономик стран региона, интеграцию рынков и снижение расходов на грузоперевозки за счет расширения и модернизации транспортно-логистических систем. Подчеркивалось, что его успешная реализация станет ключевым фактором устойчивого экономического развития регионов Центральной и Южной Азии, улучшения жизни населения и сокращения бедности в странах-участницах проекта.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о расширении двустороннего сотрудничества путем мобилизации ресурсов дочерних структур ИБР – Исламской корпорации по развитию частного сектора, Международной исламской торгово-финансовой корпорации и Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортного кредитования. Также было согласовано, что стороны рассмотрят возможность открытия регионального представительства ИБР в Узбекистане по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.